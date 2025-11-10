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Niet meer leverbaar
Projectie waar en wanneer u wilt
De projectie van deze Philips-klokradio is overdag extra helder en 's avonds zacht gedimd, waardoor de tijd, datum en animaties altijd en overal precies goed worden weergegeven. De intelligente temperatuursensoren geven de binnen- en buitentemperatuur weer.
Glasheldere tijdprojectie
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Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.
Ontspannen of in slaap vallen met rustgevende geluiden op de achtergrond. De Philips-klokradio bevat een aantal vooraf geïnstalleerde, ontspannende muzieknummers. U kunt kiezen uit het geluid van een regenbui, ruisende golven, spamuziek en nog veel meer om in alle rust van te genieten.
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4.1
van 5
16
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Vrine64
10/11/2025
France
Pièce detachee
Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci
Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Datum gebruik 2023-11-10
Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Datum gebruik 2023-11-10
Canada62
17/09/2019
France
Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé
Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
simba
27/02/2017
España
muy bueno
perfecta visibilidad en la proyeccion de los datos en la pared y agradable sonido
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio reloj con sintonización digital
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio reloj con sintonización digital