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Niet meer leverbaar
AE1120/00
Analoge FM/MW-tuner
Micro USB-aansluiting voor opladen
Zaklamp
Zelf opgewekt vermogen/op batterijen
Wek uw eigen vermogen op met de stroombron die werkt op beweging van het innovatieve apparaat - een milieuvriendelijk alternatief voor apparaten die op batterijen werken. Het biedt vermogen voor radio's, zaklampen of om een telefoon of ander apparaat op te laden en is een gebruiksvriendelijke manier om uw apparaten opgeladen te houden.
Blijf niet in het donker zitten. Dankzij de ingebouwde zaklamp van dit apparaat kunt u lang nadat de zon is ondergegaan doorgaan. Met dit apparaat hoeft u niet bang te zijn voor slecht verlichte nachtactiviteiten en het is ideaal wanneer de stroom uitvalt. Dankzij de bewegingsenergie die wordt gegenereerd blijft het apparaat automatisch opgeladen en hoeft u zich geen zorgen te maken over lege batterijen.
Veiligheid betekent vaak traceerbaar zijn. Het ingebouwde alarm van het apparaat trekt de aandacht, wat betekent dat hulp nooit ver weg is. Dankzij de werking op bewegingsenergie voorkomt u onverwachte batterijproblemen. Het alarm is toegevoegd voor uw gemoedsrust en om uw veiligheid tot hoogste prioriteit te maken.
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