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Alle series

  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
  • De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten

Niet meer leverbaar

Draagbare radio

AE1120/00

De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten
De draagbare Philips AE1120/00-radio is ontworpen voor gebruik buiten. De radio werkt op bewegingsenergie, batterijen zijn niet nodig. Ook beschikt de radio over een ingebouwd alarm om aandacht mee te trekken en een USB-lader om apparaten aan te sluiten en op te laden.
Bekijk alle voordelen

met deze draagbare radio

De ideale radio voor al uw buitenactiviteiten

  • Analoge FM/MW-tuner

  • Micro USB-aansluiting voor opladen

  • Zaklamp

  • Zelf opgewekt vermogen/op batterijen

Bewegingsenergie voor moeiteloos opladen

Bewegingsenergie voor moeiteloos opladen

Wek uw eigen vermogen op met de stroombron die werkt op beweging van het innovatieve apparaat - een milieuvriendelijk alternatief voor apparaten die op batterijen werken. Het biedt vermogen voor radio's, zaklampen of om een telefoon of ander apparaat op te laden en is een gebruiksvriendelijke manier om uw apparaten opgeladen te houden.

Geïntegreerde zaklamp voor het verlichten van nachtactiviteiten

Geïntegreerde zaklamp voor het verlichten van nachtactiviteiten

Blijf niet in het donker zitten. Dankzij de ingebouwde zaklamp van dit apparaat kunt u lang nadat de zon is ondergegaan doorgaan. Met dit apparaat hoeft u niet bang te zijn voor slecht verlichte nachtactiviteiten en het is ideaal wanneer de stroom uitvalt. Dankzij de bewegingsenergie die wordt gegenereerd blijft het apparaat automatisch opgeladen en hoeft u zich geen zorgen te maken over lege batterijen.

Ingebouwd alarm voor veiligheid

Ingebouwd alarm voor veiligheid

Veiligheid betekent vaak traceerbaar zijn. Het ingebouwde alarm van het apparaat trekt de aandacht, wat betekent dat hulp nooit ver weg is. Dankzij de werking op bewegingsenergie voorkomt u onverwachte batterijproblemen. Het alarm is toegevoegd voor uw gemoedsrust en om uw veiligheid tot hoogste prioriteit te maken.

Technische specificaties

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