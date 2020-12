Zachte modus

Als u graag rustig en plezierig in de slaapkamer wilt verblijven, met name overdag, dan is de zachte modus de beste keuze. U voelt een natuurlijke bries wanneer u een boek leest, een dutje met uw baby doet of mediteert. U hoeft maar één blik te werpen om zeker te weten dat u gezonde lucht inademt.