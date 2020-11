Android: gebruik uw eigen app of kies uw favoriete app om te gebruiken

Met Android OS geïntegreerd in het scherm, kunt u werken met het meest ontwikkelde besturingssysteem ter wereld en uw eigen app rechtstreeks in het scherm opslaan. Of u kunt een keuze uit de grote bibliotheek van Android-apps maken en van daaraf content afspelen. Met de ingebouwde planner kunt u uw apps en content indelen op basis van uw klant en het tijdstip van de dag. En met de automatische oriëntatiefunctie is staande of liggende weergave net zo eenvoudig als het scherm te draaien.