Details en diepte. Levensecht OLED-beeld.

Het levensechte beeld van uw 4K (UHD) OLED Ambilight-TV ziet er altijd ongelooflijk uit, zelfs als u vanuit een hoek kijkt. Zwart is altijd zwart, niet grijs, en u ziet elk detail in schaduwen of lichte gebieden. Alle belangrijke HDR-indelingen worden ondersteund – u voelt de volle kracht van elke scène.