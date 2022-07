Philips draadloos Home-systeem met DTS Play-Fi

Het draadloze Home-systeem van Philips is uitgerust met DTS Play-Fi waarmee u in enkele seconden verbinding met compatibele soundbars en draadloze luidsprekers in uw huis maakt. Luister naar films in de keuken. Speel overal muziek af. U kunt zelfs een home cinema Surround Sound-systeem creëren door uw Philips-TV als centrale luidspreker te gebruiken.