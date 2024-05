Eenvoudige bediening

U kunt de slanke TV-afstandsbediening ook gebruiken om uw satelliet- of kabelbox te bedienen. Voor spraakbediening* activeert u de Google Assistent via de speciale Google-knop op de afstandsbediening en u kunt uw TV ook bedienen via apparaten met Alexa. Stream moeiteloos naar uw TV vanaf uw iPhone, iPad of Mac. Kijk films via apps. Deel foto's met vrienden in de buurt.*