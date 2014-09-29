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  • Energy Label Europe A
    Levendige beelden met AH-IPS-scherm
  • Levendige beelden met AH-IPS-scherm
  • Energy Label Europe A
    Levendige beelden met AH-IPS-scherm
  • Levendige beelden met AH-IPS-scherm

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartImage Lite

274E5QHSB/00

4.5
| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Levendige beelden met AH-IPS-scherm
Dit aantrekkelijke Philips-beeldscherm met ultradunne rand en AH-IPS-scherm geeft uw beelden schitterende, levendige kleuren. Met Mobile HD Link kunt u de inhoud van uw smartphone weergeven op het beeldscherm.
Bekijk alle voordelen

met ultradunne rand, MHL

Levendige beelden met AH-IPS-scherm

  • Ultradunne rand

  • 68,6 cm (27")

  • MHL

MHL-technologie om te genieten van mobiele inhoud op een groot scherm

MHL-technologie om te genieten van mobiele inhoud op een groot scherm

Mobile MHL (High Definition Link) is een mobiele audio/video-interface om mobiele telefoons en andere draagbare apparaten rechtstreeks te kunnen verbinden met High Definition-displays. Met een optionele MHL-kabel kunt u uw met MHL compatibele mobiele apparaat aansluiten op dit grote Philips MHL-scherm en zien hoe uw HD-video's tot leven komen met volledig digitaal geluid. Geniet nu niet alleen van uw mobiele games, foto's, films of andere apps op het grote scherm, maar laadt tegelijkertijd uw mobiele apparaat op, zodat u nooit halverwege zonder stroom zit.

AH-IPS-scherm voor fantastische beelden met brede kijkhoeken

AH-IPS-scherm voor fantastische beelden met brede kijkhoeken

AH-IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De AH-IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

Minimalistische uitstraling met ultradunne rand

De nieuwe Philips-displays benutten de nieuwste technologiepanelen en zijn ontworpen voor een minimalistische uitstraling met een buitenrand van maximaal 2,5 mm dikte. Gecombineerd met een zwarte matrixstrook van circa 9 mm in het paneel, zijn de totale afmetingen van de rand beduidend verkleind, voor minimale afleidingen en een maximale kijkgrootte. Het display met ultradunne rand geeft u het gevoel dat u één groot display gebruikt en is speciaal geschikt voor multi-display-installatie of beeldverdeling zoals bij games, ontwerp van afbeeldingen en professionele toepassingen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2
1

29/09/2014

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding

Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

20/09/2014

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima beeldscherm voor bij een PC

Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.

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Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

19/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

PERFECT

I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

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Voorwaarden

  1. Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.

  2. Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit

  3. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.