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Niet meer leverbaar

Full HD LCD-monitor

273V7QDAB/01

4.1

| (81) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.

Bekijk alle voordelen

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Flexibel dankzij VESA-montage

Flexibel dankzij VESA-montage

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

EasyRead-modus voor lezen zoals van papier

Geniet van meer comfort en betere leesbaarheid bij het lezen van lange documenten met veel tekst. De EasyRead-modus biedt een papierachtige kijkervaring die rustiger is voor uw ogen door de kleuren en zoomniveaus van uw display aan te passen, waardoor het gevoel van lezen op echt papier wordt nagebootst, direct op uw digitale display.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

81

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

12/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

de monitor

prima monitor helder beeld makkelijk te instaleren op de pc lekker groot beeld

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2023-05-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2023-05-12

09/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ik raad dit product

Ik ben tevreden. Ik heb geen reserveringen, het is goed.

Voordelen

geen bezwaar

Nadelen

geen bezwaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2020-11-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2020-11-09

16/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig toestel

Fijne tv, goed te bedienen. Alleen valt het geluid weg soms

Voordelen

Gewoon goed

Nadelen

Niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2020-09-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2020-09-16

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse