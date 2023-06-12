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Niet meer leverbaar
Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand
Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
Geniet van meer comfort en betere leesbaarheid bij het lezen van lange documenten met veel tekst. De EasyRead-modus biedt een papierachtige kijkervaring die rustiger is voor uw ogen door de kleuren en zoomniveaus van uw display aan te passen, waardoor het gevoel van lezen op echt papier wordt nagebootst, direct op uw digitale display.
4.1
van 5
81
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
jojo 1999
12/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
de monitor
prima monitor helder beeld makkelijk te instaleren op de pc lekker groot beeld
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2023-05-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2023-05-12
BASICIMPLANT
09/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Ik raad dit product
Ik ben tevreden. Ik heb geen reserveringen, het is goed.
Voordelen
geen bezwaar
Nadelen
geen bezwaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2020-11-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2020-11-09
Jaap Zwolle
16/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig toestel
Fijne tv, goed te bedienen. Alleen valt het geluid weg soms
Voordelen
Gewoon goed
Nadelen
Niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2020-09-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2020-09-16
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse