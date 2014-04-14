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Niet meer leverbaar
Bespaar energie met deze innovatieve monitor met PowerSensor
De milieuvriendelijke, EPEAT Gold-gecertificeerde Philips 273P3 LED-bedrijfsmonitor met intelligente PowerSensor 'voelt' wanneer de gebruiker afwezig is en bespaart zo tot wel 80% energie.
P Line
68,6 cm (27")
PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
Philips-monitoren met EPEAT GOLD-certificering staan garant voor een optimale bescherming van gezondheid en milieu. Daarnaast zijn ze uiterst energiezuinig en bieden ze een lage emissie van klimaatveranderende broeikasgassen. Het EPEAT-programma helpt kopers bij het beoordelen, vergelijken en uitkiezen van monitoren op basis van 51 milieufactoren die zijn ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse Environmental Protection Agency. De GOLD-certificering betekent dat ten minste 30% van het gebruikte plastic afkomstig is van gerecycled materiaal, zodat er bij de productie minder giftig en gevaarlijk materiaal wordt gebruikt. EPEAT Gold is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.
4.7
van 5
13
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
ijsco
14/04/2014
Nederland
is een zeer goed product
ben zeer tevreden over het beeld en geluid en de bediening
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
evdb
21/06/2013
België
Geverifieerde koper
goede koop
Dit scherm moest ik reeds vroeger gekocht hebben gezien de voordelen en het gemak om CAD tekeningen te bewerken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
IFOX
11/05/2012
Deutschland
Spitzenprodukt
Top-Monitor, die nächsten die wir anschaffen, wird wieder ein 273P3LPHES. Am wichtigsten war uns die Höhenverstellung, das Design und kein Hochglanzrahmen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
EPEAT Gold is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.