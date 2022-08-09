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Niet meer leverbaar
243S7EJMB/01
Betrouwbare en essentiële functies
Onze S Line-monitor biedt zakelijke efficiëntie. Het brede IPS-scherm met SoftBlue-technologie helpt bij optimale productiviteit zonder dat gebruikers last krijgen van hun ogen. De monitor is in hoogte verstelbaar en frameloos, en kan voor een uitgebreide weergave worden gecombineerd met meerdere schermen.
S Line
24 (60,5 cm (23,8") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Deze Philips-beeldschermen hebben een overvloed aan connectiviteit en zijn uitgerust met meerdere aansluitingen als VGA, DisplayPort en een universele HDMI-aansluiting, waardoor u kunt genieten van ongecomprimeerde video en audio in hoge resolutie. De USB-aansluitingen zorgen voor een supersnelle gegevensoverdracht met wereldwijde connectiviteit. Ongeacht de bron die u gebruikt, u weet zeker dat dit Philips-display ervoor zorgt dat uw investering niet snel verouderd is!
Softblue LED-technologie maakt gebruik van een slimme technologie voor het verminderen van schadelijke blauwe lichtstralen met een korte golflengte zonder de kleur of het beeld te beïnvloeden. Softblue LED-technologie is door de internationale organisatie TUV Rheinland gecertificeerd als technologie die schadelijk blauw licht vermindert.
Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
3.6
van 5
7
Reviews & awards
Repetro46
09/08/2022
Italia
Geverifieerde koper
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Voordelen
compatto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Datum gebruik 2021-07-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Datum gebruik 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Deze review is gemaakt voor 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Deze review is gemaakt voor 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
20/11/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Het product doet wat hij/zij moet doen.
Mijn keuze voor deze monitor was dat hij/zij is voorzien van USB-aansluitingen (zoals bij mijn vorige Dell monitor) dit vanwege de korte kabels van de randapparatuur. Ook de kwaliteit van het beeld is prachtig. Goede kwaliteit/prijs verhouding. Echter wat bleek: bij mijn Dell-monitor hoefde ik geen aparte kabel van mijn computor naar de monitor aan te leggen om de USB-aansluitingen te effectueren, dat moet wel bij de 243S. Maar dar wist ik eerst niet. Dus Philips gebeld: hoe krijg ik de USB-aansluitingen werkend? Daar moest een meer ingevoerde technicus aan te pas komen. Die kwam na twee dagen met een antwoord wat ook in de handleiding stond vermeld maar dat was geen antwoord op de vraag en toen wist hij het ook niet meer. Op de site van de concurrent vond ik het antwoord: er moest een tweede kabel van computor naar monitor (hetzelfde als een printerkabel0 en ja toen werkten de USB-aansluitingen wel. Opmerking: Philips zorg dat op uw serviceafdeling mensen zitten over de nodige productkennis beschikken of niet te beroerd zijn intern naar het juiste antwoord op zoek te gaan. Het betrof hier nog slechts een simpele vraag!!
Voordelen
Zie boven
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243S7EJMB LCD-monitor met SoftBlue-technologie
Datum gebruik 2018-10-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243S7EJMB LCD-monitor met SoftBlue-technologie
Datum gebruik 2018-10-20
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard