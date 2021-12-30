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Niet meer leverbaar
226E9QHAB/00
Heldere en levendige details. Onbegrensd design.
Deze geweldige, stijlvolle monitor geeft u de beste kijkervaring met onbegrensde mogelijkheden. Dankzij het breedbeeldscherm kunt u genieten van levendige beeldkwaliteit vanuit elke hoek. Trillingsvrij zorgt dat u minder last hebt van vermoeide ogen na lang gebruik.
E Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Met de nieuwe Philips-monitor hoeft u die keuze niet meer te maken. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met AMD FreeSync™-technologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.
3.6
van 5
14
Reviews & awards
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226E9QHAB LCD monitor
Datum gebruik 2020-12-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226E9QHAB LCD monitor
Datum gebruik 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Voordelen
Easy set up and clear flicker free image.
Nadelen
None
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226E9QHAB LCD monitor
Datum gebruik 2019-06-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226E9QHAB LCD monitor
Datum gebruik 2019-06-07
Keith68
10/10/2019
United Kingdom
Geverifieerde koper
Excellent product
This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226E9QHAB LCD monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226E9QHAB LCD monitor
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.