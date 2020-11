Milieuvriendelijke materialen voldoen aan belangrijke internationale standaarden

"Philips gebruikt duurzame, milieuvriendelijke materialen bij de monitorenserie. Alle plastic behuizingen, metalen chassisonderdelen en verpakkingsmaterialen zijn gemaakt van 100% recyclebaar materiaal. Voor bepaalde modellen gebruiken we tot wel 65% gerecycled plastic. Dankzij een strenge naleving van de RoHS-normen worden giftige stoffen, zoals lood, aanzienlijk verminderd of verwijderd. De hoeveelheid kwik in monitoren met CCFL-achtergrondverlichting is aanzienlijk verlaagd en geheel verwijderd uit monitoren met LED-achtergrondverlichting.