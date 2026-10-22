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Niet meer leverbaar
220B4LPCB/01
Monitor met duurzaam eco-ontwerp
De Philips PowerSensor LED-monitor bestaat voor 65% uit gerecyclede kunststoffen en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit
B Line
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
Deze monitorbehuizing van Philips is vrij van gebromeerde vlamvertragers en polyvinylchloride (PVC/BFR-vrij)
TrueVision is een technologie van Philips die gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen voor het testen en uitlijnen van het beeld voor optimale weergaveprestaties. Philips zorgt ervoor dat TrueVision-monitoren in de fabriek precies worden afgesteld met behulp van dit proces, zodat u kunt profiteren van een consistente kleur- en beeldkwaliteit.
Met de handige ZeroWatt-schakelaar aan de achterkant van de monitor sluit u de monitor volledig af van de netvoeding. Hierdoor verbruikt u geen energie en wordt uw ecologische voetafdruk nog kleiner
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