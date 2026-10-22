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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

220B4LPCB/01

Monitor met duurzaam eco-ontwerp

De Philips PowerSensor LED-monitor bestaat voor 65% uit gerecyclede kunststoffen en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit

Bekijk alle voordelen

en energiezuinige PowerSensor

Monitor met duurzaam eco-ontwerp

  • B Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

PVC/BFR-vrije behuizing

Deze monitorbehuizing van Philips is vrij van gebromeerde vlamvertragers en polyvinylchloride (PVC/BFR-vrij)

TrueVision zorgt voor hoogwaardige beelden

TrueVision is een technologie van Philips die gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen voor het testen en uitlijnen van het beeld voor optimale weergaveprestaties. Philips zorgt ervoor dat TrueVision-monitoren in de fabriek precies worden afgesteld met behulp van dit proces, zodat u kunt profiteren van een consistente kleur- en beeldkwaliteit.

Geen energieverbruik met de ZeroWatt-schakelaar

Met de handige ZeroWatt-schakelaar aan de achterkant van de monitor sluit u de monitor volledig af van de netvoeding. Hierdoor verbruikt u geen energie en wordt uw ecologische voetafdruk nog kleiner

Technische specificaties

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