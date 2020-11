Het is niet ongewoon dat je huid een beetje geïrriteerd raakt gedurende de eerste keren dat je je scheert met een nieuw apparaat of systeem. Het duurt ongeveer 3 weken voordat je huid helemaal gewend is. We adviseren om je tijdens deze periode minimaal 3 keer per week elektrisch te scheren en niet te wisselen met andere methodes (bijvoorbeeld scheermesjes). Dit kan de gewenning bemoeilijken.