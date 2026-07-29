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Dit product
Shaver series 7000
Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
€ 199,99
Accessories
Quick Clean Pod
€ 34,99
SH71
Vervangende scheerhoofden
€ 44,39
€ 199,99
€ 199,99
Nano SkinGlide-coating
SteelPrecision-mesjes
Motion Control-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Tot wel 5 jaar garantie*****
Een beschermende coating bevindt zich tussen de scheerkoppen en uw huid om het scheren soepeler te laten verlopen. Deze laag is gemaakt met tot wel 250.000 micro-tech bolletjes per vierkante centimeter en verbetert het glijvermogen over de huid met tot 30%***, wat helpt om irritatie te verminderen en comfortabel dagelijks scheren te ondersteunen.
Met tot wel 90.000 bewegingen per minuut snijden de SteelPrecision-mesjes per beweging meer haren af voor een gladde en efficiënte scheerbeurt. De 45 hoogwaardige mesjes zijn zelfslijpend en in Europa vervaardigd voor betrouwbare scheerprestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.
De technologie voor bewegingsdetectie houdt bij hoe u zich scheert en leidt u richting een efficiëntere beweging. Na slechts drie scheerbeurten bereikte het merendeel van de mannen een betere scheertechniek met minder scheerbewegingen***, wat helpt het comfort en de consistentie in uw dagelijkse routine te verbeteren.
4.3
van 5
2959
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
jCharles B.
29/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne scheerervaring zeker met nat scheren in het begin even doorkrijgen hoe het beste te gebruiken natscheren geeft het gladste resultaat. Ik beveel het zeker aan. Service van Philips is prima geen klachten alles netje en op tijd bezorgd op het adres.
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Glimmer
26/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Strak en glad
Doet wat hij moet doen namelijk een glad eind resultaat zowel droog als nat
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Sinterklaas kapoentje
26/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig scheer apparaat!
Het scheerapparaat Zorgt ervoor Dat je snel en zorgvuldig Glad geschoren bent . Alleen het schoonmaken Met het met het potje gelei Mag wel wat duidelijker Uitgelegd worden . Maar voor de rest is het een Een geweldig Geweldig scheerapparaat prima scheerapparaat . Dank u wel
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-27
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-27
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vergeleken met niet-gecoat materiaal
Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.
Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000- en GroomTribe-app in 2019.
Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette
2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.