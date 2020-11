We kunnen geen specifiek aantal voedingen noemen (elke baby heeft andere behoeften!), maar we kunnen je wel vertellen dat baby's de eerste paar maanden minstens zes voedingen per 24 uur nodig hebben. De meeste baby's moeten echter acht tot twaalf keer, of zelfs nog vaker, worden gevoed om genoeg melk binnen te krijgen.

Je hoeft hierbij geen strikt schema aan te houden. Voed je baby als hij honger heeft en let op hongersignalen, dan krijgt je baby gegarandeerd genoeg te eten.