Luchtreiniger en bevochtiger in één

Geniet altijd van schonere lucht





We geloven in natuurlijke schone lucht, dus onze Air Combi (2 - in - 1)-apparaten maken gebruik van de geweldige Vitashield IPS-filtertechnologie, die in meerdere stadia actief is om tot 99,97% te filteren van deeltjes zo klein als 0,3 micron – de omvang van de meest voorkomende allergenen, schadelijke deeltjes, geurtjes, VOC's en bacteriën in de lucht. In feite ontsnapt niets aan onze Vitashield IPS-technologie, zelfs geen virussen. Voor schonere, gezondere lucht binnenshuis, zonder gebruik van agressieve chemicaliën of ozon, zelfs in ruimten tot 95 m2.