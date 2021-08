De tandenborstel wordt geleverd met de nieuwe A3 Premium alles-in-één opzetborstel.



Zoals de naam al aangeeft, is dit alles wat u nodig hebt voor schonere, wittere tanden en gezonder tandvlees. Met onze beste opzetborstelhoeft u niet tussen andere opzetborstels te wisselen voor volledige verzorging.



De Sonicare 9900 Prestige is ook compatibel met:

Philips Sonicare-opzetborstels (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kinderen)



Deze Sonicare elektrische tandenborstel is niet compatibel met de volgende opzetborstels:

Philips One, E-serie (Essence-schroefdop), PowerUP (accu).