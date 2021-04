Bedrijfsprofiel

Al sinds de productie van de eerste Philips-gloeilamp meer dan 128 jaar geleden, zijn innovatie en een benadering waarbij de mens centraal staat belangrijke kernwaarden van ons bedrijf.



We streven ernaar om nieuwe technologieën te ontwikkelen op het gebied van gezondheidszorg, evenals innovatieve en lokaal relevante consumentenproducten die echt een verschil maken voor onze klanten, consumenten en belanghebbenden over de hele wereld. Wij zijn van mening dat we hiervoor heel precies moeten begrijpen wat mensen graag willen en nodig hebben.



Wanneer we de twee pijlers mensen en innovatie samenbrengen, creëren we geavanceerde technologie die aansluit bij wat mensen echt willen en nodig hebben. Het zijn zinvolle innovaties die mensen helpen goed te leven, gezond te blijven en van het leven te genieten.



Dit is wat Philips van de concurrentie onderscheidt en ons als merk en bedrijf definieert.