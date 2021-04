U kunt de intensiteitsinstellingen van uw tandenborstel eenvoudig wijzigen in de Sonicare-app.

Open de Sonicare-app.

Tik in het scherm vóór het poetsen op de knop ^ om de tandenborstelinstellingen te openen. Tik op het intensiteitsniveau Laag, Gemiddeld of Hoog in de bovenste helft van het scherm.

Wanneer u na het bijwerken een vinkje ziet op het scherm, is uw intensiteit gewijzigd. Uw nieuwe intensiteit wordt ook aangegeven op het handvat. Tik op de pijl < om te beginnen met poetsen op basis van uw nieuwe intensiteit.

Opmerking: voor uw comfort zijn de intensiteitsinstellingen naar wens aan te passen. We raden u aan de hoge intensiteitsinstelling te gebruiken voor optimale resultaten.