Druk de opzetborstel stevig op het handvat. Opmerking: het is normaal dat er een kleine opening tussen de opzetborstel en het handvat zichtbaar is. Dit zorgt ervoor dat de opzetborstel goed kan trillen

Stap drie

Plaats de borstelharen van de tandenborstel onder een lichte hoek van ongeveer 45 graden tegen de tanden. Oefen lichte druk uit zodat de borstelharen de tandvleesrand bereiken of net onder de tandvleesrand komen.



Opmerking: Zorg dat het midden van de opzetborstel altijd in contact is met de tanden.