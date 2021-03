Nadat je het AquaClean-filter hebt geïnstalleerd en geactiveerd, wordt het AquaClean-lampje blauw om te bevestigen dat het AquaClean-waterfilter actief is.

Als het AquaClean-lampje niet blauw is, betekent dit dat het filter niet actief is en dat je het moet installeren en activeren. Volg hiervoor de onderstaande stappen of bekijk onze instructievideo:

Schud het filter gedurende 5 seconden Dompel het filter ondersteboven in een kan met koud water, schud het filter en druk het een beetje in, en wacht tot er geen luchtbellen meer uit komen Het filter is nu klaar voor gebruik en kan in het waterreservoir worden geplaatst Plaats het filter verticaal op de filteraansluiting in het waterreservoir. Druk het filter omlaag tot het laagst mogelijke punt Vul het waterreservoir met schoon water tot de MAX-aanduiding en plaats dit reservoir terug in het apparaat Houd het AquaClean-filterpictogram 3 seconden ingedrukt tot de lampjes beginnen te knipperen Plaats een kom onder de heetwatertuit en druk op Start. Er komt wat warm water uit de machine Zodra dit proces is voltooid, wordt het AquaClean-filterlampje blauw, wat aangeeft dat het AquaClean-waterfilter is geactiveerd

