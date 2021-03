Als dit waarschuwingslampje brandt, betekent dit dat de zetgroep niet op zijn plaats zit, niet goed is geplaatst of is geblokkeerd.

Volg de onderstaande stappen om dit op te lossen:

Schakel de machine volledig uit Verwijder het waterreservoir en open de servicedeur Verwijder de zetgroep en spoel deze onder de kraan met water af. Plaats de zetgroep terug in het apparaat tot het vastklikt Sluit de servicedeur en plaats het waterreservoir terug Schakel het apparaat in

Opmerking: Als je droog koffiepoeder in de koffiedikbak ziet, zat er te veel gemalen koffie in de zetgroep, die daardoor in de koffiedikbak is terechtgekomen. Als je voorgemalen koffie gebruikt, gebruik dan één afgestreken koffielepel met voorgemalen koffie.