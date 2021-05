Voor Smart-tandenborstels controleert u op firmware-updates

Als u een slimme tandenborstel gebruikt, worden er software-updates opgehaald wanneer er verbinding is met de app. Dit gebeurt via firmware-updates. Sommige van deze updates verbeteren het oplaadvermogen.



Volg deze stappen om te controleren of de nieuwste firmware op uw tandenborstelhandvat is geïnstalleerd:



Update (of download) de nieuwste versie van de Philips Sonicare-app via de App Store of Google Play.

Open de Philips Sonicare-app

Tik linksboven op het menupictogram

Ga naar [Mijn producten] (My Products)

Selecteer uw tandenborstel

Selecteer [Handvatupdate] (Handle update) om te kijken of er updates beschikbaar zijn

Als er updates beschikbaar zijn, updatet u de firmware van uw handvat op basis van de instructies in de Philips Sonicare-app.



Als u alle bovenstaande tips voor probleemoplossing hebt geprobeerd, maar uw tandenborstel nog steeds niet aan gaat, neem dan contact met ons op voor verdere hulp.