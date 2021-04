Foutcode SE (of 35)

Er verschijnt een SE-foutcode (of 35 als u de code ondersteboven bekijkt) die aangeeft dat uw Philips SpeedPro Max-stofzuiger niet werkt of niet kan worden opgeladen omdat de kamertemperatuur te laag of te hoog is of omdat er een mechanisch probleem is.



Wanneer de temperatuur in de kamer te hoog (40 graden Celsius of hoger) of te laag (minder dan 5 graden Celsius) is, ontkoppelt u de oplader van het apparaat en plaatst u de snoerloze Philips SpeedPro Max-stofzuiger in een kamer met een temperatuur van rond de 20 graden Celsius.



Is het probleem niet opgelost na het volgen van deze stappen? Neem dan contact met ons op voor meer hulp.