Uw Philips OneBlade is uitgerust met een slijtage-indicator.

Tijdens het gebruik verschijnt er geleidelijk aan een groene balk op het mes. Wanneer deze balk duidelijk zichtbaar is, wordt u aangeraden het mesje te vervangen voor de beste OneBlade-ervaring. De groene balk is bedoeld als indicatie. U kunt het mes eerder of later vervangen dan aangegeven, afhankelijk van hoe tevreden u bent met de prestaties van het mes.

Gebruik altijd originele vervangende mesjes van Philips bij uw OneBlade.



Afhankelijk van uw gebruiksgedrag kan de exacte levensduur van uw mes variëren. Net als bij gewone mesjes wordt het mes na verloop van tijd bot. Dit kan leiden tot verminderde scheerprestaties en een sterker trekkend gevoel tijdens het scheren en trimmen.