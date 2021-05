Bluetooth is niet ingeschakeld of maakt geen verbinding

Controleer of Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld voordat u de Sonicare-app opent. Als dat niet het geval is, gaat u naar de instellingen van uw smartphone om Bluetooth in te schakelen.



Als er nog steeds geen verbinding tot stand wordt gebracht, probeert u uw Bluetooth-netwerk opnieuw in te stellen op uw smartphone. Volg onderstaande stappen om de cache van uw Android-apparaat of iPhone te wissen:



Bluetooth-cache op Android wissen

1. Ga naar [Instellingen] (Settings)

2. Selecteer [Toepassingsbeheer] (Application Manager)

3. Druk op [Meer] (More) of op de drie stippen rechtsboven

4. Selecteer [Systeem-apps weergeven] (Show system apps)

5. Selecteer [Bluetooth] (Bluetooth) of [Bluetooth delen] (Bluetooth share)

6. Selecteer [Opslag] (Storage)

7. Tik op [Cache wissen] (Clear Cache)

8. Start uw telefoon opnieuw op

9. Probeer opnieuw verbinding te maken door de stappen te volgen in de Sonicare App



Bluetooth-cache op iOS wissen

1. Ga naar [Instellingen] (Settings)

2. Selecteer [Bluetooth] (Bluetooth)

3. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld

4. Tik onder [Mijn Apparaten] (My devices) op het informatiepictogram naast de tandenborstel

5. Selecteer [Dit apparaat vergeten] (Forget this device)

6. Probeer opnieuw verbinding te maken door de onderstaande stappen op de Sonicare-app uit te voeren