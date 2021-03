15) Op het display verschijnt het 'klaar'-symbool om aan te geven dat de spoelcyclus voltooid is. Druk op de CAPPUCCINO- of MENU-knop om te bevestigen dat je het ontkalken wilt beëindigen.

Belangrijke opmerking: Als het 'waterreservoir leeg'-symbool op het display verschijnt, in plaats van het symbool 'klaar', heb je het waterreservoir niet gevuld tot het niveau MAX of Calc Clean. Vul het waterreservoir met water tot het MAX-niveau en voer nog een spoelcyclus uit. Herhaal stap 13 tot het 'klaar'-symbool wordt weergegeven. Je moet dit mogelijk meerdere keren doen voordat het 'klaar'-symbool verschijnt.

16) De machine bereidt de leidingen automatisch voor. Als de machine dit proces niet automatisch start, druk je op de ESPRESSO-knop om de leidingen voor te bereiden.

17) Leeg het lekbakje en plaats het terug.

18) Spoel de melkbeker.

19) De machine is nu klaar voor gebruik.