Wanneer de heetwatertuit verstopt is geraakt, verwijder je het buitenste deel van de pannarello/klassieke melkopschuimer en controleer je of de tuit verstopt is met kalk (witte deeltjes in of rond de tuit).

Als er kalkaanslag is, gebruik dan een ontkalkingsoplossing om deze te verwijderen.

Als met deze oplossingen het probleem niet is opgelost, kun je contact met ons opnemen voor meer hulp.