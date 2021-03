Het is belangrijk dat het waterreservoir goed in de machine is geplaatst. Als het niet goed is geplaatst, kan het reservoir lucht aanzuigen in plaats van water.

Bij espressomachines met waterreservoir aan de voorkant van de machine duw je het waterreservoir helemaal naar achteren om te controleren of het goed is geplaatst.

Bij espressomachines met waterreservoir aan de bovenkant van de machine zorg je ervoor dat het gebied onder het waterreservoir vrij is van vuil en koffiebonen.