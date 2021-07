Vul een bakplaat of bakvorm maximaal tot de helft: het deeg zal rijzen tijdens het bakken. Als er te veel deeg op de plaat ligt of in de vorm zit, kan het rijzende deeg het verwarmingselement raken en kan de bovenkant van het gerecht verbranden. Plaats de bakvorm nooit rechtstreeks in de pan, anders blokkeert u de luchtstroom in de pan en wordt alleen de bovenkant van het voedsel verwarmd. Plaats de bakvorm altijd in de mand.