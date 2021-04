SENSEO® koffie zoals jij die lekker vindt



Kies gemakkelijk je eigen koffiesterkte met Intensity Plus. Verplaats de intuïtieve schuifregelaar voor een milde of sterke kop koffie of een krachtige espresso. Zo geniet je van een kop heerlijke SENSEO® koffie in jouw favoriete koffiesterkte dankzij de nieuwe Intensity Plus technologie.