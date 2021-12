Niemand wil een gekreukt overhemd dragen, want dit kan behoorlijk van de rest van je outfit afleiden – hoe goed je er verder ook uitziet. Toch heb je soms geen tijd om te strijken. Maar hoe krijg je kreukels uit kleding zonder strijkijzer? Overweeg een kledingstomer te gebruiken om snel je overhemd kreukvrij te maken en kreukels uit je jas te halen. De Philips Steam&Go kledingstomer warmt binnen een minuut op en kan gebruikt worden op hangende shirts, zodat je geen strijkplank nodig hebt. En als je overhemden inpakt voor een zakenreis, kun je de kledingstomer makkelijk meenemen – hij past netjes in je koffer.



Als je overhemd niet van katoen is, wil je waarschijnlijk weten hoe je kreukels uit polyester krijgt (of uit andere synthetische stoffen). Om te voorkomen dat je overhemd überhaupt kreukt, is de juiste droogtechniek essentieel. Gebruik je een droger, haal dan je kledingstukken uit de trommel zodra het programma afgelopen is. Zo is er geen tijd voor de kleding om te kreuken. Wees extra voorzichtig bij het strijken. Het wordt meestal niet aangeraden om een strijkijzer te gebruiken op polyester, omdat de synthetische vezels kunnen smelten of verbranden, vooral als de strijkzool erg heet is. Stomen is meestal een betere (en veiligere!) manier om kreukels uit polyester te halen. Hang het vochtige polyester overhemd op en behandel het met de kledingstomer, waarbij je direct contact met het materiaal vermijdt. De hete stoom zal kreukels verwijderen en je kledingstuk binnen een paar minuten laten drogen.