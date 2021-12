Als je op reis gaat, heb je nog minder ruimte tot je beschikking, dus is het nog belangrijker om je kleren klein op te vouwen.



Gelukkig is er een goede manier om kleding te vouwen voor in de koffer. De truc is om je kleren zo strak mogelijk op te vouwen zonder kreukels te veroorzaken. Dit is dan ook meer een methode om kleding op te rollen dan deze op te vouwen. Zo kun je bijvoorbeeld T-shirts of truien opvouwen:



Leg het kledingstuk eerst plat neer. Vouw een kant ongeveer een derde naar binnen en herhaal dit met de andere kant. Vouw het hele kledingstuk dubbel en rol het dan strak op van beneden naar boven.





En hoe kun je het beste een kledingstuk met knoopjes, zoals je favoriete blouse, vouwen? Dit kan wat lastiger zijn, omdat de knoopjes het kledingstuk makkelijk kunnen laten kreuken.



Doe alle knoopjes dicht en leg de blouse of het overhemd plat met de knoopjes naar beneden en de mouwen wijd. Vouw een van de mouwen naar de andere kant van het shirt en vouw hem zo dubbel dat de manchet de kraag bereikt. Herhaal deze stap met de andere mouw. Vouw het shirt zo dat de rand net over het midden ligt en herhaal dit met de andere kant. Vouw het shirt ongeveer een derde deel omhoog en doe dit nog een keer zodat de onder- en bovenkant op elkaar liggen.





Als je een draagbare kledingstomer hebt, kun je deze makkelijk in de koffer meenemen om eventuele kreukels die toch verschijnen makkelijk te verwijderen.

Een overhemd of T-shirt vouwen zonder het te kreuken lijkt in eerste instantie misschien een hele klus, maar met deze handige tips heb je zo je eigen vouwtechnieken voor kleding gevonden! Oefening baart kunst, dus gebruik deze methodes elke keer nadat je een was uit de machine haalt.