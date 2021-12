Een sopje – als je strijkbout slechts lichtjes schoongemaakt hoeft te worden, kun je de strijkzool schoonmaken met een sopje en een zachte spons. Gebruik geen schuurspons - dit zal de zool beschadigen.



Tandpasta – als de strijkzool na het afsoppen nog niet schoon is, kun je tandpasta gebruiken. Wacht tot het strijkijzer schoon is en wrijf een klein beetje tandpasta over de hele zool met een doekje of een theedoek. Verwijder de tandpasta met een vochtige spons of doek.



Azijn – je kunt azijn gebruiken om hardnekkige vlekken en plakkerige resten van je strijkijzer te verwijderen. Leg een oude krant neer voor je begint, want azijn kan houten of stenen oppervlakken beschadigen. Hieronder staan de stappen om de onderkant van een strijkbout te reinigen met azijn:

Meng gelijke delen witte azijn en zout in een pannetje. Warm het mengsel voorzichtig op (het hoeft niet te koken). Haal de pan van het fornuis voordat je begint met het schoonmaken van je strijkijzer. Doe rubber handschoenen aan om je handen tegen de hitte te beschermen en dep een sponsje in het zout-en-azijnmengsel. Schrob voorzichtig om de onderkant van de strijkbout schoon te maken.

Deze methodes kun je gebruiken om zowel brandplekken als plakkerige vlekken van het strijkijzer te verwijderen, maar je merkt misschien dat bepaalde methodes beter werken voor verschillende strijkboutproblemen.

