Een wollen trui wassen: een beginner kan er zich het hoofd wel over breken. Je wilt natuurlijk niet dat een van je favoriete kledingstukken krimpt, vooral niet als het nog duur was ook! Hier zijn een aantal tips om het je een stuk gemakkelijker te maken. De truc bij het wassen van wol is om een evenwicht te vinden: je hebt hitte nodig om vlekken te verwijderen, maar een te hoge temperatuur kan juist de wol beschadigen. Hoe pak je het wassen van wol dan het beste aan? Hier lees je onze tips, van het wassen van wol in de wasmachine tot het strijken van wol met een strijkproduct.