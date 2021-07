Schimmel voorkomen: een luchtreiniger tegen schimmel gebruiken



Schimmel stinkt niet alleen, maar kan ook ongezond zijn. Als je leert hoe je schimmel in huis kunt voorkomen, heb je dus ook een gezonder huis. Wist je dat luchtreinigers niet alleen nuttig zijn voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar dat ze ook doeltreffend zijn in het bestrijden van schimmel? En hoe voorkom je schimmel in de badkamer? Hier geven we je enkele tips over hoe je luchtreinigers niet alleen kunt gebruiken om schimmel uit de lucht te verwijderen, maar ook hoe je nare geurtjes kunt neutraliseren en schimmel in de toekomst kunt voorkomen.