We gebruiken uw gecombineerde gegevens om de content, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, de Apparaten en Diensten te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. In dit geval beschouwen we de verwerking van uw Gecombineerde gegevens als gebaseerd op ons legitiem belang. Als u instemt met het ontvangen van promotionele communicatie over onze producten, diensten, evenementen en promoties die voor u relevant kunnen zijn op basis van uw voorkeuren en uw surfgedrag op internet, kunnen we u marketing- en promotionele communicatie sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen zoals mobiele apps en sociale media. Om de communicatie op uw voorkeuren en uw surfgedrag op internet af te stemmen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te bieden, kunnen we uw Gecombineerde gegevens analyseren. U kunt zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.