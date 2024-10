De garantie dekt niet het volgende: • indirecte of gevolgschade, zoals tijdverlies, verlies van gegevens of gederfde inkomsten; • vergoedingen voor activiteiten die u zelf doet, zoals regulier onderhoud, het installeren van firmware-updates of het opslaan van gegevens.

De garantie is niet van toepassing: • als het aankoopbewijs is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; • als het modelnummer, serienummer of productiedatumcode op het product is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar is gemaakt; • als het product is gekocht als defecte voorraad; • als reparaties of productwijzigingen zijn uitgevoerd door niet-geautoriseerde serviceorganisaties of personen; • als het gebrek het gevolg is van overmatig gebruik buiten de bestemming; • als het defect is veroorzaakt door misbruik van het product; • als het defect wordt veroorzaakt door omgevingsomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding; • als het defect wordt veroorzaakt door het aansluiten van randapparatuur, extra apparatuur of accessoires (inclusief software) anders dan aanbevolen in de gebruikershandleiding; • als het apparaat is beschadigd, inclusief maar niet beperkt tot schade door dieren, bliksem, abnormale spanning, brand, natuurrampen, transport of water (tenzij de gebruikershandleiding uitdrukkelijk vermeldt dat het product kan worden gespoeld); • bij normale slijtage of vervanging van verbruiksonderdelen, zoals stofzuigerzakken; • als het product niet naar behoren functioneert omdat het niet oorspronkelijk is ontworpen, vervaardigd of goedgekeurd voor gebruik in het land waar het product wordt gebruikt, wat kan gebeuren als u het product importeert; • als het product niet naar behoren functioneert als gevolg van problemen met toegang tot of verbinding met serviceproviders, zoals onderbrekingen in de toegangsnetwerken (zoals tv-kabel, satelliet of internet), storingen op de lijn van de abonnee of de correspondent, lokaal netwerk storing (bekabeling, fileserver, gebruikerslijn) en storingen in het transmissienetwerk (storing, scrambling, storingen of slechte netwerkkwaliteit); • als het product defect is als gevolg van slijtage van de onderdelen, die door hun aard verbruiksartikelen zijn; • voor niet-elektrische onderdelen.