Als uw product is aangetast, is het belangrijk om te weten dat u moet stoppen met het gebruik van de babyfoon en de stekker uit het stopcontact moet halen.

Neem contact op met Consumer Care om uw babyfoon te laten vervangen op CONTACT. Zorg ervoor dat u uw babyfoon met productiedatumcode bij de hand hebt wanneer u belt. Als uw product niet is aangetast, hoeft u geen verdere actie te ondernemen. We willen u ervan verzekeren dat het product dat u bij de hand heeft veilig te gebruiken is en geen invloed ondervindt van de vervangingsactie. Alle andere babyfoons maken gebruik van een ander type batterij.

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en begrip en bieden onze excuses aan voor het ongemak dat u heeft ondervonden.