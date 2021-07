De timer van mijn Philips Airfryer zit vast of telt niet af.

De software van uw Airfryer is mogelijk onderbroken. Om dit op te lossen, haalt u de stekker uit het stopcontact en wacht u 3 minuten voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Als de timer nog steeds niet aftelt, neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land.