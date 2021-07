Ik kan mijn Philips Airfryer XXL Premium niet pauzeren terwijl ik eten aan het bereiden ben met een Smart Chef-programma

Het is niet mogelijk om het Smart Chef-programma van uw Philips Airfryer XXL Premium te pauzeren. De berekening van de bereidingstemperatuur en -tijd zou dan niet mogelijk zijn.



Als u het apparaat tijdens de bereiding moet openen (bijvoorbeeld om de status van eten te controleren of om het eten te schudden of om te keren), wordt de bereidingstijd dienovereenkomstig aangepast.