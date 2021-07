Afhankelijk van het model, wordt uw stofzuiger geleverd met verschillende energie-instellingen. Hieronder vindt u de aanbevolen instellingen voor elk model voor normaal dagelijks gebruik:



Voor SpeedPro: Uw Philips SpeedPro-stofzuiger heeft twee zuigkrachtinstellingen: 1 en 2. De aanbevolen instelling voor normaal dagelijks gebruik is 1. De hoogste instelling is 2 en deze heeft een grotere zuigkracht. De instelling 2 is bedoeld voor het reinigen van zeer vuile plekken. De accu verbruikt zeer veel energie in instelling 2. Dus u kunt voor normale hoeveelheden stof de stofzuiger het beste gebruiken in instelling 1.



Voor SpeedPro Max: De hoogste instelling van uw Philips SpeedPro Max-stofzuiger is Turbo en deze heeft een zeer grote zuigkracht. Hierdoor is de batterij van het apparaat zeer snel leeg in de instelling Turbo. Deze stand is alleen bedoeld om erg vuile plekken te reinigen, niet voor regelmatig, dagelijks gebruik. Voor normale hoeveelheden stof dient u uw Philips SpeedPro Max te gebruiken in instelling 1 of 2.