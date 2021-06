1) Druk op de MENU-knop en selecteer CALC CLEAN. Druk op de ESPRESSO-knop om het ontkalken te starten. Machines zonder menuknop: druk op de CALC CLEAN-knop, selecteer van daaruit CALC CLEAN en druk op de ESPRESSO-knop om het ontkalken te starten.

2) Het symbool voor ontkalken verschijnt op het display. Voor machines met een melkbeker: de machine herinnert je er eerst aan de melkbeker aan te brengen (gevuld met schoon water tot het min.-niveau) en het melkbekerdoseersysteem naar rechts (stoomsymbool) te trekken.

3) Verwijder het waterreservoir. Giet de fles Saeco-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir.

Vul het waterreservoir bij met schoon kraanwater tot het symbool CALC CLEAN of de aanduiding MAX..

5) Plaats het waterreservoir terug in de machine.

6) Plaats een kom onder de koffietuit en het stoom- /heetwaterpijpje/de melktuit (afhankelijk of het apparaat wel of niet een melkbeker heeft).

7) Druk op de juiste knop om de ontkalkingscyclus te starten. Afhankelijk van jouw model kan dit de AROMA/PRE-GROUND- of CAPPUCCINO-knop zijn. Kijk op het display van de machine om te zien welke je moet selecteren.

8) De ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen uit de machine. De balk op het display toont de voortgang. Dit duurt ongeveer 25 minuten.

9) Wanneer het mengsel van ontkalkingsoplossing en water is opgebruikt, wordt het GEEN WATER-symbool weergegeven op het display.

10) Spoel het waterreservoir, vul het met schoon water tot de aanduiding MAX en plaats het terug. Het symbool 'spoelen starten' verschijnt op het display.

11) Bij machines met een melkbeker: spoel de melkbeker, vul deze met schoon water tot boven het MIN-niveau en plaats de melkbeker in de machine. Trek het melkbekerdoseersysteem naar rechts (stoomsymbool).

12) Plaats de kom terug.

13) Druk op de juiste knop om de spoelcyclus te starten. Afhankelijk van jouw model kan dit de AROMA/PRE-GROUND- of CAPPUCCINO-knop zijn. Kijk op het display van de machine om te zien welke je moet selecteren.

14) Als het symbool GEREED op het display verschijnt, is de spoelcyclus voltooid.

Opmerking: Als het GEEN WATER-symbool op het display verschijnt in plaats van het GEREED-symbool, herhaal je stappen 10-13 tot het GEREED-symbool verschijnt.

Mogelijk moet je dit meerdere keren herhalen.

15) Druk op de juiste knop om het menu af te sluiten. Afhankelijk van jouw model kan dit de knop ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS zijn. Kijk op het display van de machine om te zien welke je moet selecteren.

16) De machine wordt opgewarmd en voert een automatische spoelcyclus uit.

17) Leeg het lekbakje en plaats het terug. Bij machines met een melkbeker spoel je de melkbeker.

18) De machine is klaar voor gebruik.