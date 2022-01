Het is mogelijk dat wanneer je de maalstand instelt op een fijnere maling, deze per ongeluk te ver wordt gedraaid waardoor de twee slijpstenen te dicht bij elkaar worden geplaatst. Als de maling te fijn is, absorbeert deze het water mogelijk niet.

De oplossing is om de maling opnieuw aan te passen naar een grovere maling door de knop voor maalstanden in de koffiebonenbak naar een hoger getal of grotere koffieboon te draaien.