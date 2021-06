Om dit ongemak te beperken, adviseren wij u het apparaat te ontladen door de buis regelmatig tegen andere metalen voorwerpen in de kamer te houden (bijvoorbeeld tegen tafel- of stoelpoten, radiatoren, enz.)Bovendien adviseren wij u de luchtvochtigheid in de kamer te verhogen door water neer te zetten. U kunt bijvoorbeeld waterbakjes aan de radiatoren hangen of kommen met water op of bij de radiatoren plaatsen.



Als de bovenstaande oplossing het probleem niet verhelpt, neem dan contact op met Philips Consumer Care.