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Snoerloze VC uit de 2000- en 3000-series Set hulpstukken
Philips ondersteuning
XV1632/01
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Set hulpstukken compatibel met Philips Snoerloze VC uit de 2000- en 3000-series (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Inclusief 2-in-1-hulpstuk en spleetmondstuk.
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