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Snoerloze VC uit de 2000- en 3000-series Set hulpstukken

Philips ondersteuning

Snoerloze VC uit de 2000- en 3000-seriesSet hulpstukken

XV1632/01

Snoerloze VC uit de 2000- en 3000-series Set hulpstukken

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Set hulpstukken compatibel met Philips Snoerloze VC uit de 2000- en 3000-series (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Inclusief 2-in-1-hulpstuk en spleetmondstuk.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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