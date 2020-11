Plat en compact op te vouwen. Eenvoudig opbergen

Deze draadloze koptelefoon heeft zachte oorschelpen die slim in twee richtingen kunnen worden opgevouwen. U kunt ze plat opvouwen, ideaal om ze op te bergen in een lade of in de bijgevoegde opberghoes. U kunt ze ook plat en naar binnen vouwen, waardoor een compact pakketje ontstaat dat in jaszakken en tassen past.