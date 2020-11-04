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Niet meer leverbaar
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
Deze koptelefoon staat altijd tot uw dienst, waar u ook heen gaat. Eén keer opladen duurt slechts 2 uur en een volledig opgeladen koptelefoon biedt 30 uur afspeel- of gesprekstijd zonder ruisonderdrukking, en 25 uur met de ruisonderdrukking ingeschakeld. Dankzij Rapid Charge en Quick Charge, profiteert u respectievelijk van 2 of 6 uur extra afspeeltijd.
Puur genieten met Active Noise Canceling. Met een druk op de knop sluit u lawaai buiten, bijvoorbeeld van de trein of uw drukke kantoor. Als u onderweg bent, kunt u naar uw muziek luisteren en tegelijk alert blijven op het geluid op straat met behulp van de bewustzijnsmodus.
Van afspeellijst tot podcast, de perfect afgestelde akoestische neodymium-drivers bieden een diep basgeluid en heldere middentonen. De zachte oorkussen bedekken uw hele oor, waardoor extern geluid wordt geïsoleerd. De lichte hoofdband is eenvoudig verstelbaar en glad: uw haar raakt dus niet meer vast in uw koptelefoon.
4.1
van 5
189
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Deafcee
04/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Noise cancelling tegen een betaalbare prijs!
Het allerbelangrijkste pluspunt is het geweldige geluid wat dit produceert. Het aanraken om volume te veranderen lijd soms tot ongewenste effecten, zoals het uitzetten van de noise cancelling. Dit gebeurt in het begin ook bij het willen skippen naar een volgend nummer. In het begin is dit zeker vervelend. Naarmate je er langer mee bezig bent, wen je eraan en gebeurt het wat minder vaak.
Voordelen
Prima noise cancelling en ligt lekker op en om je oren
Nadelen
Het is even wennen aan het aanraken voor volume etc. Per ongeluk aanraken kan noise cancelling uitschakelen en dit is irritant als je alleen het volgende nummer wilde selecteren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Donleo
05/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne koptelefoon!
De koptelefoon voldoet qua geluid aan mijn verwachtingen. Het comfort wordt naar een half uur dragen helaas wat minder door de druk op mijn bril. Al met al helemaal blij met dit product.
Voordelen
Prima geluid en makkelijke bediening
Nadelen
Zie review
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Zanesie
12/06/2020
Nederland
Onderdeel van promotie
Heel goed
Deze Philips PH805 is echt een prachtige koptelefoon. Zowel zijn uiterlijk, geluid en gebruiksgemak maken dit tot een bijna perfect product. Als eerste het uiterlijk. De koptelefoon is mooi vormgegeven en voelt stevig aan. Wordt geleverd in een mooie stevige hoes waarin je ook de oplaadkabel, splitter en audiokabel vind. De oplaadkabel had van mij een stuk langer gemogen. Deze is nu zo'n 10cm en daarmee erg kort als je niets hebt om de koptelefoon op te leggen en je een hoog stopcontact hebt. Mijn oren passen goed in de schelpen en sluiten weer goed aan op mijn hoofd. Het geluid. De noise canceling werkt goed en filtert het omgevingsgeluid goed weg. Niet helemaal, maar voldoende om je er niet aan te storen. Er zijn verschillende geluidsopties beschikbaar en je kunt door op de rechter schelp te tikken, van optie veranderen. Geluid klinkt helder en de bass is heel goed. Bij sommige muziek of filmpjes voel je de schelpen helemaal gaan trillen. Bij een volledige lading gaat hij tot bijna 40 uur mee (getest) en het opladen gaat supersnel. Je kunt dus gerust twee dagen met één lading naar je favoriete muziek luisteren. Toch een negatief puntje kunnen ontdekken tijdens het testen van het product. De gevoeligheid van de schelpen is erg hoog. Zodra je de koptelefoon goed op je hoofd wil zetten omdat deze bijvoorbeeld afgezakt is, dan tik je al snel op een schelp en pas je het geluid aan op gaat het op pauze. Over het algemeen ben ik zeer tevreden en gebruik de koptelefoon vaak. Zowel binnen als buiten.
Voordelen
Goed geluid
Nadelen
Korte oplaadkabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
De werkelijke resultaten kunnen variëren