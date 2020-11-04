De draadloze koptelefoon SH805 van Philips komt in een keurige box waar de koptelefoon, een makkelijk bewaarhoes, kabels en een snelstart handleiding inzitten. De tas is makkelijk voor op reis waar je de ingeklapte koptelefoon in kunt doen! Tijdens het testen merkte ik dat vooral hier veel aandacht aan is besteedt. Kabels keurig weggewerkt in de koptelefoon handig ingeklapt. Aan de rechterkant zit een tuimelschakelaar waar je op drukt om hem aan en uit te zetten. Lang drukken is ‘pairen’ met een geluidsbron. Naar boven is track verder en naar beneden track terug. Bij elke actie hoor je een vriendelijke stem die vertelt wat je doet. Het pairen gaat makkelijk en soepel. Bij geavanceerdere geluidsbronnen zoals de iPhone connect hij na het eenmaal pairen automatisch. Ik heb de koptelefoon met verschillende geluidsbronnen getest. Een telefoon (iPhone), een MP3 speler en de TV. Erg makkelijk is het vegen naar boven of beneden om het volume aan te passen. 1 keer klikken is ANC on/off en Ambient sound. ANC vond ik bij alle geluidsbronnen het mooiste geluid geven. Diepe mooie zware bassen en al naar gelang het apparaat ook mooie hoge tonen. Ambient sound is mooi als je op de bank ligt en met zachter muziek in slaap wilt vallen. Na het pairen had ik nooit dat de bluetooth onderbroken werd om wat voor reden dan ook dus het draadloze principe werkt echt goed! De iPhone springt er qua geluid voor muziek luisteren het beste uit. Nadeel van de iPhone is dat je hem bij je moet hebben waar natuurlijk een MP3 speler beter in is en vooral kleiner. Ook daar zit kwaliteitsverschil in. Ik zou een MP3 speler aanraden waar je met je eigen equalizer de perfecte sound voor jezelf kunt maken. Elke muziek is anders en situatie waar je hem draagt ook. De koptelefoon ben ik erg blij mee, prettig te dragen en supermooi geluid! . Het over ear principe zorgt dat de koptelefoon goed zit met hoog draagcomfort. Ik heb dit liever dan oordopjes of wat erop lijkt. Noise cancellation werkt ook goed. Ik woon aan een drukke straat maar het verkeer hoor je totaal niet en kunt ongestoord genieten van de muziek. Al met al een echte aanrader voor wie op welke plek dan ook wilt genieten van een sublieme geluidskwaliteits! Want dat is wat deze koptelefoon produceert, supermooi high-res geluid in een strak ontworpen koptelefoon!