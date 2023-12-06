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Niet meer leverbaar
TAE1205BK/00
8 mm drivers/gesloten achterkant
Comfortabele pasvorm
IPX4, zweet- en waterbestendig
Superieure passieve geluidsisolatie
Deze volledig draadloze koptelefoons met IPX4-classificatie zijn bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.
Flexibele vleugeltips passen onder de rand van uw oor en bieden een goede pasvorm en betere passieve geluidsisolatie. Een ovale akoestische buis en verwisselbare oordopjes zorgen voor een comfortabele pasvorm in het oor. De platte kabel van de koptelefoon zit comfortabel achter uw nek, ongeacht of de oordopjes nu in of uit het oor zitten.
Deze koptelefoon heeft magnetische oortjes die aan elkaar blijven plakken en een platte kabel die niet in de knoop raakt. Als u hem uit een tas of zak trekt, hoeft u niet eerst de kabel uit de knoop te halen voordat u kunt genieten van uw afspeellijst.
2.8
van 5
22
Reviews & awards
matsun
06/12/2023
Nederland
Goed en betaalbaar - makkelijk te verbinden
Fijne oordopjes die goed in het oor blijven zitten en makkelijk te verbinden zijn. Ik gebruik ze vaak
Voordelen
Geluidskwaliteit, zitten goed
Nadelen
Bellen is minder goed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Lomdelo
09/04/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Prima geluid, zit prima in het oor. Voelt hem niet zitten, licht gewicht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Wichura
29/10/2023
Deutschland
Toll!
Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!
Voordelen
Akku, Bedienung, Handhabung
Nadelen
Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon