Wat ben ik verrast! Bedankt @influenster en @phillips , ik heb dit gratis gekregen om te testen en om mijn eerlijke mening erover te geven. Ik ben iemand die heel fanatiek is van het sport, ik heb vele verschillende headphones gebruikt maar om eerlijk te zijn is deze de enige waar ik echt wat van uit kon halen, het is fantastisch omdat het erg licht is, het is waterproef en het eerste wat ik eraan merkte was dat het van goede kwaliteit was. Het kan heel gemakkelijk koppelen met je telefoon en de kwaliteit van het geluid was ongelooflijk goed, je kan het heel makkelijk opladen en het gaat niet zo snel leeg, het zit heel comfortable aan je hoofd, voor liefhebbers van het sporten is dit mijn nummer 1 aanrader!