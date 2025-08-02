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Niet meer leverbaar
Houdt uw oren vrij tijdens sporten. Hoor alles.
Perfect tijdens het hardlopen, fietsen of wandelen. Met deze lichte, comfortabele en stevige draadloze open-ear sportkoptelefoon met bone conduction hoort u wat er om u heen gebeurt, maar ook uw muziek. Waar u ook bent, sporten heeft een hele nieuwe dimensie gekregen.
Open-ear pasvorm met bone conduction
Bone conduction
Heldere telefoongesprekken
LED-veiligheidslampjes
Bone conduction-technologie brengt geluid over via de botten van uw schedel, wat betekent dat u geen oordopjes in uw oor hoeft te doen of een hoofdtelefoon hoeft te dragen die uw oor bedekt. In plaats daarvan wordt het geluid rechtstreeks van uw jukbeenderen naar het binnenoor geleid en komt uw muziek op magische wijze in uw hoofd terecht!
Gaat u in de regen op pad? De IP66-classificatie zorgt ervoor dat vuil of regen deze open-ear koptelefoon niet tegenhouden en dat ze veilig en eenvoudig kunnen worden opgeladen, zelfs als ze nat zijn geworden. Veeg ze gewoon af en bevestig ze aan de magnetische oplader/houder.
Ren in het donker. Wandel over een bergpad in de schemering. Of fiets door het bos. Met een heldere LED-lichtstrip aan de achterkant van de nekband blijft u zichtbaar in donkere omgevingen. U kunt de LED's bedienen via de Philips Headphones-app of via de aan/uitknop op de nekband.
4.1
van 5
241
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
DerHanzel
02/08/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstekend product voor een mooie prijs.
Voor mij een top product, geen vervelende dopjes in je oor, geen earset die constant van je oor afvalt maar een stabiel hangende constructie op je oor met een verbindingsbeugel. eigenlijk kan je hem de hele dag op. De pauzeerknop aan de linkerzijde is gemakkelijk bedienbaar, maar had van mij iets robuuster gemogen. Prijs/kwaliteit verhouding is goed, nog geen vijf tientjes voor een dergelijk apparaat is goed te noemen.
Voordelen
Stabiel, goed geluid, hoog draagcomfort
Nadelen
Pauzeerknop maag iets groter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA5608BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2024-07-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA5608BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2024-07-02
warme kachel
13/02/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Had ik eerder moeten kopen
Wat een prettige headset. Er zit een lamp in de koord die je kunt instellen. Handig om in het donker te fietsen of te wandelen. Zo hoor je de omgeving, en de omgeving ziet jou. De microfoon en bone-conductor levert kraakheldere kwaliteit. Het is een zeer licht apparaat, die toch prettig vast zit om je hoofd. Dit had ik al veel eerder moeten kopen.
Voordelen
kraakhelder
Nadelen
Je moet even wennen hoe het er uit ziet om je hoofd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7607BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-10-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7607BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-10-13
Klaas R
10/12/2023
Nederland
Geverifieerde koper
top produkt
ik had problemen met oortjes die iedere keer weer uit mijn oren vielen... dit is dus opgelost!
Voordelen
uitstekend geluid, blijft goed zitten, en je hoort de omgeving
Nadelen
gebruikstijd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA6606BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-11-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA6606BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-11-10
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.