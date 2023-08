Wees zichtbaar. LED-veiligheidslampjes in de nekband

Ren in het donker. Wandel over een bergpad in de schemering. Of fiets door het bos. Met een heldere LED-lichtstrip aan de achterkant van de nekband blijft u zichtbaar in donkere omgevingen. U kunt de LED's bedienen via de Philips Headphones-app of via de aan/uitknop op de nekband.